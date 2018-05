Im Endspiel der Coupe de Luxembourg kommt es zum Duell zwischen Hostert und Racing. Wiltz beziehungsweise Differdingen mussten sich im Halbfinale geschlagen geben.

Hostert und Racing ziehen ins Pokalfinale ein

(jot) - Im Endspiel der Coupe de Luxembourg am 27. Mai im Stade Josy Barthel werden sich der Racing und Hostert duellieren. Der Gewinner wird die Qualifikation zur Europa League bestreiten. Beide Vereine haben in ihrer Vereinsgeschichte noch keinen Titel gewonnen.



Der Racing setzte sich am Mittwochabend dank eines Treffers von Hennetier (73.') mit 1:0 vor heimischer Kulisse gegen Differdingen durch. Die Lokalmannschaft hatte vor knapp 800 Zuschauern die besseren Torchancen und wurde mit dem Finaleinzug belohnt. Für die Gäste war die Niederlage ein weiterer Rückschlag in einer enttäuschenden Saison.



Hostert behielt vor über 1000 Zuschauern mit 2:1 bei Wiltz aus der Ehrenpromotion die Oberhand. Mura (20.') und Desevic (37.') brachten den Favoriten in Führung. Neves (84.') machte es noch einmal spannend. Beim anschließenden Versuch, den Ball wieder schnell an die Mittellinie zum Anstoß des Gegners zu bringen, verlor Bilali (85.') allerdings die Nerven, sodass Wiltz in der Schlussphase in Unterzahl spielen musste.