Hostert hat einen Plan, vergraulte Fans wieder zurückzugewinnen

Vorletzter Spieltag der BGL Ligue F91 vor hoher Hürde

F91 gegen Fola: Am Sonntag am vorletzten Spieltag in der BGL Ligue dürfte die Entscheidung im Meisterkampf in der BGL Ligue fallen. Gewinnt Düdelingen, sinken die Differdinger Titelchancen auf ein Minimum.