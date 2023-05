Fußball, Handball, Leichtathletik und Tischtennis: In den kommenden Tagen wird hierzulande so einiges geboten.

Tipps für das Wochenende

Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Daniel KOLBUSCH Fußball, Handball, Leichtathletik und Tischtennis: In den kommenden Tagen wird hierzulande so einiges geboten.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Im Fußball, Handball und Tischtennis steht eine spannende Endphase der Saison bevor. In der Leichtathletik werden die Interclub-Meisterschaften in Diekirch ausgetragen.

Abstiegskampf steht in der BGL Ligue im Mittelpunkt

Nachdem der Meisterkampf und das Rennen um die Europapokalplätze in der BGL Ligue bereits entschieden sind, liegt der Fokus an den beiden letzten Spieltagen auf dem Abstiegskampf.

Die schlechtesten Karten besitzt momentan der Tabellenletzte Hostert, der am Sonntag bei Pokalfinalist Differdingen antritt. Fola kann mit einem Heimsieg gegen Racing und bei einer gleichzeitigen Niederlage oder einem Unentschieden von Monnerich gegen Petingen bereits den direkten Klassenerhalt schaffen.

Enger Meisterkampf zwischen Esch und Käerjeng im Handball

Sehr spannend geht es auch in der Titelgruppe der Handballmeisterschaft zu. Esch und Käerjeng liegen momentan punktgleich an der Tabellenspitze. Esch empfängt am Samstag um 18 Uhr den Dritten Berchem, während Käerjeng zur gleichen Zeit in Düdelingen gastiert.

Hostert-Folschette vor Titelgewinn im Tischtennis

Nach dem klaren 5:0-Heimerfolg im ersten Spiel der Best-of-three-Serie gegen Howald startet Meister Hostert-Folschette auch in die zweite Partie als klarer Favorit und kann mit einem Sieg die Titelverteidigung bereits nach Spiel zwei perfekt machen. Beginn ist am Sonntag um 14.30 Uhr in der Sporthalle Holleschbierg in Hesperingen.

Leichtathletik-Interclub-Meisterschaften in Diekirch

Patrizia van der Weken wird bei den Interclub-Meisterschaften in Diekirch mit am Start sein. Foto: Christian Kemp

Am Samstag und Sonntag gehen im Stade Municipal in Diekirch die Interclub-Meisterschaften in der Leichtathletik über die Bühne. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Mit unter anderem Patrizia van der Weken, Charline Mathias, Vera Hoffman, Victoria Rausch bei den Frauen sowie Charel Grethen und Bob Bertemes bei den Männern sind auch die Luxemburger Top-Athleten mit ihren Vereinen am Start.

