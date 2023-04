In der Tischtennis-Meisterschaft steht ein Endspiel-Teilnehmer bereits fest. Das zweite Halbfinale wird erst im dritten Duell entschieden.

Tischtennis

Hostert-Folschette greift wieder nach dem Meistertitel

Jan MORAWSKI In der Tischtennis-Meisterschaft steht ein Endspiel-Teilnehmer bereits fest. Das zweite Halbfinale wird erst im dritten Duell entschieden.

Titelverteidiger Hostert-Folschette steht im Finale der Tischtennis-Meisterschaft. Das Team um Spitzenspieler Zoltan Fejer-Konnerth setzte sich am Sonntag auch im zweiten Halbfinalspiel gegen Reckingen durch (5:4) und greift somit nach dem nächsten Triumph in der Audi TT League.

Wie schon im Hinspiel reichte die starke Leistung von Reckingens Thomas Keinath nicht aus, um den stark besetzten Meister zu besiegen. Am Ende machten Fejer-Konnerth und Mats Sandell im Doppel gegen Keinath und Matas Skucas den Sack zu.

Wie sich ein Dorfverein die große Bühne leisten kann Das kleine Hostert-Folschette spielt im Finale der Europe Trophy in Piräus gegen internationale Gegner. Finanziell steckt dahinter sehr viel Planung.

Doch noch weiß Hostert Folschette nicht, auf welchen Gegner es in der Endspielserie treffen wird. Denn Pokalsieger Howald erzwang nach einem überraschend deutlichen 5:2-Sieg in Berburg das Entscheidungsspiel. Ausschlaggebend war, dass die Howalder von den sechs Partien, die in den fünften Satz gingen, fünf gewannen.

Resultate Audi TT League – Zweite Halfinalspiele Reckingen – Hostert-Folschette 4:5

Berburg – Howald 2:5 Drittes Halbfinalspiel Am Montag, dem 1. Mai:

15.00: Berburg - Howald Die Finalserie wird am 9., 14. und 21. Mai ausgetragen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.