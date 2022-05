Maël van Dessel zeigt erneut seine Extraklasse und führt seine Mannschaft zum Titelgewinn.

Tischtennis

Hostert-Folschette gewinnt seine erste Meisterschaft

André KLEIN

Im zweiten Finale der Best-of-three-Serie um die Tischtennis-Meisterschaft gewinnt Hostert-Folschette erneut gegen Linger und kann den ersten Titel der Vereinsgeschichte feiern.

Hostert-Folschette lässt sich von den Zuschauern tragen Im ersten Endspiel um die Tischtennis-Meisterschaft gibt sich der Favorit keine Blöße. Die Atmosphäre in Kötscheid hinterlässt Eindruck.

Nach dem 2:5 in Kötscheid mussten sich die Spieler von Lingert am Sonntag in Niederkerschen erneut mit dem gleichen Ergenbis (2:5) geschlagen geben.



Bei Hostert-Folschette konnte Maël van Dessel abermals seine beiden Spiele gewinnen, während bei Lingert Christian Kill der einzige Spieler war, der Siege einfahren konnte.

