Der Favorit gewinnt das erste Finalspiel um die Tischtennis-Meisterschaft gegen Howald und könnte sich bereits diese Woche erneut krönen.

Tischtennis

Hostert-Folschette feiert klaren Auftaktsieg im Finale

Titelverteidiger Hostert-Folschette konnte das erste Spiel der „Best of three“-Serie im Finale der Tischtennis-Meisterschaft mit einer wahren Machtdemonstration für sich entscheiden. Das Team um Spitzenspieler Zoltan Fejer-Konnerth setzte sich am Dienstag zu Hause ungefährdet mit 5:0 gegen Howald durch und greift somit nach dem nächsten Triumph in der Audi TT League. Im Duell der beiden Spitzenspieler setzte sich Fejer-Konnerth ohne Satzverlust mit 3:0 gegen Howalds Tomas Koldas durch.

Spannend wurde es beim knappen 3:2-Sieg vom Maël van Dessel gegen Marc Dielissen, der den Favoriten mit 3:0 in Führung brachte, was fast schon die Vorentscheidung war. Den Schlusspunkt setzte dann Gleb Shamruk, der sich knapp mit 3:2 gegen Koldas durchsetzte.

Hostert-Folschette greift wieder nach dem Meistertitel In der Tischtennis-Meisterschaft steht ein Endspiel-Teilnehmer bereits fest. Das zweite Halbfinale wird erst im dritten Duell entschieden.

Bereits am Sonntag steht das zweite Spiel der Serie an. Dann empfangen Pokalsieger Howald und Koldas den Favoriten in der eigenen Halle. Bei einem Heimsieg käme es am 21. Mai zum entscheidenden dritten Spiel um den Titel in Hostert, bei einer Niederlage könnte der Meister die Titelverteidigung bereits vorzeitig feiern. Möglicherweise ist dann auch Mats Sandell wieder im Aufgebot von Hostert-Folschette. Der Schwede fehlte im ersten Finalspiel.

