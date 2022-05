Während die Enttäuschung bei Mamer groß ist, spielt Hostert auch nächste Saison im Oberhaus.

Hostert bleibt nach Elfmeter-Drama in der BGL Ligue

Hostert musste kämpfen und zittern, doch letztlich darf sich das Team über den Klassenerhalt freuen. Am Donnerstagabend sicherte sich die Mannschaft von Noch-Trainer Henri Bossi den Ligaverbleib im Barragespiel gegen Mamer jedoch erst im Elfmeterschießen. Dort behielt der Favorit mit 4:2 die Oberhand.

In der regulären Spielzeit ging Hostert in Bissen bereits nach elf Minuten durch Jean-Désiré Tibor in Führung. Mamers Mickaël Jager erzielte nach 35 Minuten zwar das 1:1, allerdings musste der Außenseiter ab der 53' in Unterzahl spielen, weil Nuno Fernandes Gelb-Rot sah.

Mehdi Martin und Mamer verpasen den Aufstieg. Foto: Ben Majerus

Hostert konnte davon aber nicht profitieren und erzielte in der regulären Spielzeit kein weiteres Tor, sodass das Duell in die Verlängerung musste.

Bossis Schützlinge gingen durch Bigen Yusala (105.+2.') wieder in Führung. Weil Jager in der 115.' erneut traf, musste der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden.

Ausgerechnet Jager patzte dort. Und weil auch Samir Ketlas Nerven versagten und Hosterts Schützen ihre Elfmeter allesamt verwandelten, muss Mamer in der kommenden Saison wieder in der Ehrenpromotion antreten.

