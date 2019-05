Im Barragespiel um den letzten Platz in Luxemburgs erster Fußballliga setzt sich Hostert mit 2:0 gegen Hesperingen durch. Für Trainer und Kapitän ist es ein besonderes Spiel.

Hostert bleibt in der BGL Ligue

Trainer Henri Bossi verlässt US Hostert mit einem Erfolgserlebnis: Im Barragespiel um den letzten Platz in der BGL Ligue hat sich sein Team am Freitagabend in Beggen mit 2:0 gegen Hesperingen durchgesetzt. Die Mannschaft von Coach Dan Theis bleibt damit in der Ehrenpromotion.

RM Hamm Benfica steigt ab Am letzten Spieltag der BGL Ligue sind die letzten Entscheidungen gefallen. RM Hamm Benfica steigt ab, Hostert spielt das Barragespiel und Jeunesse sicherte sich Platz drei.

Der Tabellenzwölfte der abgelaufenen BGL-Ligue-Saison sorgte mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit für die Vorentscheidung. Nachdem Kapitän Peters zur Führung traf (40.'), setzte Serwy nur eine Minute später nach. Ein besonderes Spiel war es auch für Peters, der in der kommenden Spielzeit das Traineramt in Hostert übernimmt.

In der 57.' hatte der Zweitligist die große Chance zum Anschlusstreffer, doch Hosterts Torwart Roulez parierte den Foulelfmeter von Dauphin. Die ambitionierten Hesperinger müssen nun einen weiteren Anlauf in Richtung Erstklassigkeit nehmen.

Pit Fehlen (r.) und Hesperingen (hier gegen Aldin Dervisevic) müssen für das Ziel erste Liga einen erneuten Anlauf nehmen.