100 Lech Poznan-Fans

Hooligans liefern sich Massenschlägerei auf dem Weg nach Luxemburg

Vor dem Europa Conference League-Qualifikationsspiel gegen Düdelingen waren etwa 100 polnische Lech-Fans in Frankfurt in eine Prügelei verwickelt.

(dme) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste die Polizei in Frankfurt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen rund 200 Hooligans auflösen. Eine Gruppe bestand aus etwa 100 polnischen Lech Poznan-Fans, die auf der Durchreise zum Europa Conference League-Qualifikationsspiel gegen Düdelingen in Luxemburg waren.

Beim Bahnhofsviertel von Frankfurt traf die Gruppierung auf eine etwa gleichgroße Gruppe, die die Polizei zur Risikofanszene von Eintracht Frankfurt zählt. Teilweise trugen die Beteiligten Handschuhe, Sturmhauben und Zahnschutz und erweckten den Eindruck, dass sie sich auf die Auseinandersetzung gezielt vorbereitet hatten, so die Polizei.

Zwei Beamte leicht verletzt

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, war eine handfeste Schlägerei im Gange. Die Beamten mussten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen, um beide Parteien zu trennen. Anschließend begleitete man die polnische Gruppe zu ihrem Hotel, um eine Trennung beider Lager zu gewährleisten.

Angaben über Verletzte von der Massenschlägerei konnte die Polizei nicht machen. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Polizei leitete Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beteiligung an einer Schlägerei und schweren Landfriedensbruchs ein. Die Ermittlungen dauern an.

