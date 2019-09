Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres setzte sich etwas überraschend Lionel Messi durch. Nationaltrainer Luc Holtz und Laurent Jans stimmten allerdings für den Argentinier.

Holtz und Jans stimmen für Messi

Joe TURMES

Bei der Weltfußballer- und Welttrainerwahl waren auch der Luxemburger Nationaltrainer Luc Holtz sowie Nationalmannschaftskapitän Laurent Jans stimmberechtigt.

Messi wieder der Beste Lionel Messi ist zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Die Auszeichnung "Trainer des Jahres" geht an Jürgen Klopp.

Luc Holtz vergab den ersten Platz an Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), den zweiten an Kylian Mbappé (F/Paris SG) und den dritten an Cristiano Ronaldo (P/Juventus). Laurent Jans war auch der Meinung, dass Messi der beste Fußballer in den vergangenen Monaten war. Er entschied sich allerdings für Matthijs de Ligt (NL/von Ajax zu Juventus gewechselt) als Zweitplatzierten und Sadio Mané (SEN/Liverpool) als Drittplatzierten. Sowohl Holtz als auch Jans entschieden sich mit Messi für den Gewinner.

Bei den Trainern war in den Augen von Holtz Pep Guardiola (E/Manchester City) die Nummer eins. Der zweite Platz ging an Champions-League-Sieger Jürgen Klopp (D/Liverpool) und der dritte an Mauricio Pochettino (ARG/Tottenham). Jans wählte Klopp. Danach folgten Guardiola und Erik ten Hag (NL/Ajax). Bei der Trainerwahl durfte sich Jans freuen, dass sein Favorit Klopp letztlich triumphieren sollte.