Holtz setzt auf bewährte Kräfte

Joe TURMES Nationaltrainer Luc Holtz hat 23 Spieler für die beiden anstehenden Begegnungen in der Nations League nominiert. Er hat sein Aufgebot gegenüber den beiden letzten Vergleichen gar nicht verändert.

Nationaltrainer Luc Holtz hat sein Aufgebot für die kommenden Aufgaben in der Nations League bekanntgegeben. Am 12. Oktober steht in Minsk ein Auswärtsspiel gegen Weißrussland an, ehe am 15. Oktober das Heimspiel im Stade Josy Barthel gegen San Marino folgt.

Luxemburg ist mit zwei Siegen optimal in die Gruppe 2 der 4. Division der Nations League gestartet. Moldawien wurde mit 4:0 besiegt und San Marino mit 3:0. Holtz hat sein Aufgebot gegenüber den beiden letzten Vergleichen gar nicht verändert.

Das Luxemburger Aufgebot

Tor: Tim Kips (Magdeburg/D), Anthony Moris (Virton/B), Ralph Schon (Strassen)

Verteidigung: Dirk Carlson (Grass-hopper/CH), Maxime Chanot (New York City/USA), Mathias Jänisch (Differdingen), Laurent Jans (Metz/F), Enes Mahmutovic (Middlesbrough/ENG), Kevin Malget (F91), Christoper Martins (Lyon/F), Chris Philipps (Legia Warschau/PL)

Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Pirmasens/D), Lars Gerson (Norrköping/S), Mario Mutsch (Niederkorn), Danel Sinani (F91), Olivier Thill (Ufa/RUS), Vincent Thill (Pau/F)

Angriff: Daniel da Mota (Racing), Maurice Deville (Mannheim/D), Aurélien Joachim (Virton/B), Gerson Rodrigues (Sheriff/MDA), David Turpel (F91)