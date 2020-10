Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz hat auf die vielen Ausfälle reagiert und für die kommenden Partien einen 27-Jährigen ins Aufgebot berufen, der bislang noch nicht für die FLF-Auswahl auflief.

Holtz nominiert Neuling für die Nations League

Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz hatte vor dem Duell mit Liechtenstein, das die Luxemburger am Mittwoch mit 1:2 verloren haben, angekündigt, dass er möglicherweise einen weiteren Spieler ins Aufgebot für die beiden kommenden Nations-League-Duelle berufen würde.

Am Donnerstag teilte die FLF mit, dass Fola-Akteur Gilson Delgado gegen Zypern (am Samstag ab 15 Uhr im Stade Josy Barthel) und Montenegro (am Dienstag ab 20.45 Uhr in Podgorica) im Kader stehen wird. Der 27-Jährige ist vielseitig einsetzbar. Bislang war Delgado, der vor der Saison aus Strassen zur Escher Fola gewechselt ist, noch nicht von Holtz nominiert worden.

