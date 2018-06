Holtz: "Der Trip war sehr hilfreich"

Luc Holtz sah sich in Moskau zwei WM-Spiele an. Im Interview spricht der Nationaltrainer über die gute Stimmung und welche Schlüsse er aus einem Trip zieht.

Die WM in Russland läuft auf Hochtouren. Unter den zahlreichen Zuschauern befand sich auch Nationaltrainer Luc Holtz, der bei seinem Kurztrip interessante Spiele sah.

Luc Holtz war in Russland bei der WM. Der Nationaltrainer sah sich dort gemeinsam mit FLF-Physistrainer Claude Origer zwei Gruppenspiele in Moskau an, um vielleicht noch etwas zu lernen. Nach der Kurzreise ist der 49-Jährige vor allem von der Stimmung begeistert.

Luc Holtz, wie oft waren Sie schon bei einer WM?

Ehrlich gesagt noch nie ...