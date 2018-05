Das 0:0 gegen Senegal sorgte bei der FLF-Auswahl für strahlende Gesichter. Trainer Luc Holtz sah eine kämpferische Leistung seines Teams. Die Spieler waren zum Großteil ebenfalls zufrieden.

Holtz: "Das Resultat ist ganz bestimmt nicht schlecht"

Bob HEMMEN Das 0:0 gegen Senegal sorgte bei der FLF-Auswahl für strahlende Gesichter. Trainer Luc Holtz sah eine kämpferische Leistung seines Teams. Die Spieler waren zum Großteil ebenfalls zufrieden.

Nach dem 0:0-Unentschieden gegen Senegal war Nationaltrainer Luc Holtz selbstverständlich zufrieden: „Es war eine ausgezeichnete Leistung. Wir haben nicht viel nach vorne gespielt, aber waren auch nicht so naiv, hinten aufzumachen", erklärte der Coach, für den allerdings nicht alles positiv war: "Wir haben mindestens zwei Spieler, die am Dienstag gegen Georgien nicht auflaufen können (die Verletzten Daniel da Mota und Dirk Carlson, die Red.). Die Aggressivität war sehr am Limit, aber wir waren mental stark."

Obwohl das 0:0 gegen Senegal ein hervorragendes Resultat ist, wäre laut Holtz sogar ein Sieg möglich gewesen: "Mit etwas mehr Glück hätten wir gewonnen." Trotzdem lobte er auch den Gegner: "Senegal ist hierher gekommen, um Selbstvertrauen zu tanken. Das Team war zuletzt stets dominant und die Mannschaft hat eine hohe Qualität, deshalb bin ich gespannt, wie Senegal bei der WM abschneiden wird."

Aurélien Joachim hatte im Sturm einen schweren Stand: "Man hat gemerkt, dass die Partie am Ende der Saison war. Es gab viele Fehlpässe, aber das Resultat ist ganz bestimmt nicht schlecht", lautete sein Fazit: "Ich bin heute mehr gelaufen als ich Fußball gespielt habe, aber so ist das ab und zu."

Die Arbeit gegen den Ball



Chancen hatte David Turpel zwar ebenfalls keine, dennoch wusste der 25-Jährige zu überzeugen: "Ich wurde nach der Niederlage gegen Österreich heftig kritisiert und habe die richtige Reaktion gezeigt. Offensiv konnte ich zwar nicht so viele Akzente setzen, dafür habe ich auf einer für mich eher ungewohnten Position im Spiel gegen den Ball überzeugt. Es war eine sehr lange Saison, deshalb war es umso härter, so viel Laufarbeit zu verrichten. Aber wenn man für die Nationalmannschaft spiel, beschwert man sich nicht."

David Turpel musste im Stade Josy Barthel viel Arbeit verrichten. Foto: Ben Majerus

Der junge Leandro Barreiro kam gegen die körperlich starken Senegalesen im Mittelfeld zum Einsatz: "Es war erst meine dritte Selektion und von Lehrgang zu Lehrgang merke ich, dass ich mich weiterentwickle. Wenn mir zu Jahresanfang jemand gesagt hätte, dass ich Ende Mai gegen einen WM-Teilnehmer 90 Minuten zum Einsatz kommen würde, hätte ich das nicht für möglich gehalten."