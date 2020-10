Holtz: "Da kann man keinen Fußball spielen"

Der durchgeweichte Rasen im Stadion von Podgorica sorgt vor der Nations-League-Partie gegen Montenegro für Unmut bei der FLF-Auswahl.

Genau wie der Himmel über Podgorica war am Montag auch das Gesicht von Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz verdunkelt. „Wenn dieses Spiel angepfiffen wird“, sagte der 51-Jährige vor dem Nations-League-Auftritt gegen Montenegro, „dann wird niemals wieder ein Spiel abgesagt werden“.

Was Holtz so auf die Palme brachte, war der Rasen im Gradski-Stadion, auf dem die FLF-Auswahl am Dienstagabend (20 ...