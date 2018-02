Der 1. FC Kaiserslautern schöpft wieder Hoffnung. Im Kellerduell der 2. Bundesliga holten die Fußballer einen wichtigen Sieg und dachten dabei auch an Ex-Coach Jeff Strasser.

Hoffnung beim FCK: "Wir sind wieder da"

Nach dem Sieg bei Darmstadt 98 lebt beim 1. FC Kaiserslautern die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der tragische Zwischenfall mit Ex-Coach Jeff Strasser wirkt im Nachhinein wie ein Weckruf.

(sid) - Im Moment des Erfolgs schweiften die Gedanken beim 1. FC Kaiserslautern dann doch noch einmal Richtung Ex-Coach Jeff Strasser. "Vor dem Spiel war das ehrlicherweise nicht mehr so präsent. Aber jetzt schicken wir Jeff eine WhatsApp-Nachricht, damit er weiß, dass wir an ihn gedacht haben", sagte FCK-Torwart Marius Müller nach dem bitter benötigten 2:1 im Wiederholungsspiel der 2. Bundesliga bei Darmstadt 98.

Vier Wochen zuvor war die erste Ansetzung des Kellerduells in der Halbzeitpause abgebrochen worden, weil der damalige FCK-Trainer Strasser über Herzprobleme klagte. Nun nutzte das Tabellenschlusslicht aus der Pfalz seine Chance, den Rückstand auf den Relegationsplatz auf drei Zähler zu verkürzen. Es wirkt, als hätte der Zwischenfall mit Strasser die Mannschaft wachgerüttelt - auch wenn die Spieler das ein wenig anders sehen.



Strasser bedankt sich: „Hat mich wirklich sehr bewegt“

Vielmehr habe der neue Coach Michael Frontzeck mit einem Psychotrick für das Lebenszeichen der Lauterer in Darmstadt gesorgt. "Der Trainer hat vor dem Spiel zwei Tabellen in der Kabine aufgehängt", berichtete Müller. Eine zeigte die Situation Ende Januar, als die Roten Teufel mit elf Punkten Rückstand aufs rettende Ufer abgeschlagen waren, die andere offenbarte die aktuelle Konstellation.



Kein langes Feiern



"Wir sind auf jeden Fall wieder da", sagte Müller, der mit mehreren Paraden den Sieg seiner Mannschaft festgehalten hatte. Daneben sorgten Brandon Borrello (16.') und Phillipp Mwene (61.') für den dritten Erfolg im vierten Spiel unter Frontzeck, Darmstadts Anschlusstreffer durch Felix Platte (90.+1.') kam zu spät.

Lange Feiern wollten die Lauterer aber nicht. Der Fokus lag schnell wieder auf dem nächsten "Abstiegs-Endspiel" am Samstag beim Tabellen-15. Erzgebirge Aue. Direkt im Anschluss an das Spiel in Darmstadt stiegen die Lauterer dafür in den Bus. "Es wird eine lange Fahrt nach Aue, aber mit dem Sieg heute fühlt es sich gut an", sagte Torschütze Borrello: "Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit."