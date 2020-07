Vera Hoffmann hat in Regensburg einen neuen Landesrekord über 3.000 m aufgestellt.

Hoffmann mit Landesrekord über 3.000 m

Pierre GRICIUS

Bei ihrem ersten Wettkampf nach einer viermonatigen durch die Corona-Pandemie und den Lockdown bedingten Pause hat Vera Hoffmann am Samstagabend beim Telis-Meeting in Regensburg (D) einen echten Coup gelandet. In einem der mixed ausgetragenen Zeitläufe über 3.000 m erreichte die Celtic-Athletin das Ziel als Vierte hinter drei Männern, dies in 9'12"27. Das ist neuer Luxemburger Rekord und eine Verbesserung von 60/100 Sekunden der früheren Marke von Danièle Kaber aus dem Jahr 1986.

„Ich freue mich riesig, dass es gleich auf Anhieb mit dieser Topzeit geklappt hat“, so Hoffmann, die überzeugt ist, sich in den nächsten Wochen noch weiter verbessern zu können: "Nach dem ersten Kilometer war ich hinter den drei ersten Männern allein auf mich gestellt."

