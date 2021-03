Anlässlich des COSL-Kongresses wurde André Hoffmann in seinem Amt bestätigt. Zwei Änderungen im Verwaltungsrat gibt es dennoch.

Hoffmann beginnt letztes Mandat als COSL-Präsident

Joe GEIMER Anlässlich des COSL-Kongresses wurde André Hoffmann in seinem Amt bestätigt. Zwei Änderungen im Verwaltungsrat gibt es dennoch.

André Hoffmann darf sich freuen. Ohne Gegenkandidat wurde er am Samstag anlässlich des COSL-Kongresses in Mersch im Amt des COSL-Präsidenten bestätigt und geht somit in sein drittes und letztes Mandat als Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees. Er übt das Amt des Präsidenten seit April 2012 aus.

Raymond Conzemius, der Transfer-Coup des COSL Raymond Conzemius vom Sportlycée zum COSL: Dieser Wechsel ist eine Überraschung. Der 54-Jährige wird Nachfolger von Sportdirektor Heinz Thews.

Axel Urhausen und Coryse Simon-Junius kandidierten nicht mehr für einen Platz im Verwaltungsrat. Sie wurden durch Romain Seil und Fabienne Leukart ersetzt, die genau wie Hoffmann für vier Jahr gewählt wurden.

Neben den bereits erwähnten Namen setzt sich der COSL-Verwaltungsrat in den kommenden vier Jahren weiterhin noch aus Alwin de Prins, Alex Goergen, Marie-Paule Hoffmann, Michel Knepper, Ralf Lentz, Paul Marcy, Lynn Spielmann und Caroline Weber zusammen, die allesamt der Liste angehören, die Hoffmann vor dem Kongress einreichte. Das neue Team erhielt 111 von 136 Stimmen.

Zudem wurde der nationale Skateboardverband ins COSL aufgenommen. Außerdem erklärte Sportminister Dan Kersch, er sei „recht pessimistisch“, dass es im April im Sport weniger Restriktionen geben wird.

