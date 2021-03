Höhen und Tiefen der vergangenen WM-Qualifikationen

In der WM-Qualifikation erlebt die Fußball-Nationalmannschaft oft besondere Spiele. Nicht nur die Partien in Toulouse und Solna sind unvergessen.

Drei Tage nach der 0:1-Testspielniederlage gegen Katar beginnt für die FLF-Auswahl am Samstag (20.45 Uhr) die WM-Qualifikation. Zum Auftakt treffen die Luxemburger in Dublin auf Irland. Schon am Dienstag (20.45 Uhr) messen sich Laurent Jans und Co. im Stade Josy Barthel mit Portugal. Die beiden anderen Gegner in der Gruppe A sind Serbien und Aserbaidschan.

Auf die Luxemburger warten somit schwierige Spiele, mit der Rolle des Außenseiters kennt sich das Team jedoch aus ...