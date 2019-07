Bei den Radsportmeisterschaften am Wochenende waren die Fahrer großer Hitze ausgesetzt, als sie um die Landesmeistertrikots kämpften. Eine Zusammenfassung der schönsten Bilder.

Höchstleistungen in der Hitze

Daniel WAMPACH Bei den Radsportmeisterschaften am Wochenende waren die Fahrer großer Hitze ausgesetzt, als sie um die Landesmeistertrikots kämpften. Eine Zusammenfassung der schönsten Bilder.

Am Wochenende wurden im Radsport die Landesmeistertrikots neu verteilt. Bob Jungels (Deceuninck) bei den Männern sowie Christine Majerus (Boels) bei den Frauen konnten ihre Titel in den Hauptrennen verteidigen. Auch in den Nachwuchskategorien freuten sich die Radsportler über Medaillen. Wir haben die schönsten Bilder der Meisterschaften ausgesucht.

22 Tom Thill (r.) und Ben Gastauer im Eliterennen. Foto: Serge Waldbillig

um weitere Bilder zu sehen. Tom Thill (r.) und Ben Gastauer im Eliterennen. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels verteidigte seinen Titel bei der Elite. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels, Kevin Geniets und Lex Reichling (v.l.n.r.). Foto: Serge Waldbillig Das Peloton im Eliterennen. Foto: Serge Waldbillig Kevin Geniets, Zweiter des Eliterennens. Foto: Serge Waldbillig Das Podium der Elite: Bob Jungels, Kevin Geniets (l.) und Pit Leyder (r.). Foto: Serge Waldbillig Kevin Geniets, Tim Diederich (l.) und Bob Jungels (verdeckt). Foto: Serge Waldbillig Diederich holte den Titel bei der Elite ohne Vertrag. Foto: Serge Waldbillig Claire Faber ist die neue Landesmeisterin bei den Espoires. Foto: Serge Waldbillig Claire Faber freut sich über die Goldmedaille. Foto: Serge Waldbillig Christine Majerus siegte wie erwartet bei den Frauen. Foto: Serge Waldbillig Die schnellsten Frauen in Luxemburg: Nina Berton (Juniorinnen), Claire Faber (Espoires), Christine Majerus (Elite) und Marie Schreiber (Débutantes) (v.l.n.r.). Foto: Serge Waldbillig Eine Abkühluing für Claire Faber und Christine Majerus. Foto: Serge Waldbillig Das Peloton im Rennen der Frauen. Foto: Serge Waldbillig Nina Berton, Claire Faber, Marie Schreiber und Christine Majerus (v.l.n.r.). Foto: Serge Waldbillig Jean Vanek verteidigte den Titel bei den Masters. Foto: Serge Waldbillig Eine Gruppe bei den Débutants. Foto: Serge Waldbillig Charel Dax (r.) holt den Titel bei den Débutants vor Alexandre Kess. Foto: Serge Waldbillig Das Podium bei den Débutants: 1. Charel Dax, 2. Alexandre Kess (l.), 3. Noé Ury (r.). Foto: Serge Waldbillig Die neue Landesmeisterin bei den Débutantes, Marie Schreiber, nimmt die Glückwünsche ihres Vaters entgegen. Foto: Serge Waldbillig Noa Berton ist Landesmeister bei den Cadets. Foto: Serge Waldbillig Loïc Bettendorff siegt bei den Junioren. Foto: Serge Waldbillig