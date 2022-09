Schon wieder eine Hodentumor-Diagnose in der Fußball-Bundesliga: Herthas Jean-Paul Boëtius muss operiert werden.

Vierter Fall in wenigen Monaten

Hodentumor bei Barreiros Ex-Teamkollege Boëtius

Schon wieder eine Hodentumor-Diagnose in der Fußball-Bundesliga: Herthas Jean-Paul Boëtius muss operiert werden.

(sid/tom) – Schock für Hertha BSC und Jean-Paul Boëtius: Die nächste Hodentumor-Diagnose erschüttert die Fußball-Bundesliga. „Wenn das Gehirn nicht glauben will, was die Ohren hören“, schrieb Hertha-Präsident Kay Bernstein. Es ist der zweite Fall bei den Berlinern in diesem Jahr - und der vierte innerhalb weniger Monate in der Bundesliga. „Wir werden als Hertha-Familie eng zusammenstehen. Bis zu seiner Rückkehr bekommt er von uns jede erdenkliche Unterstützung“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic.



Der 28-jährige Boëtius war erst im Sommer nach Berlin gekommen. Zuvor hatte er bei Mainz 05 mit dem Luxemburger Nationalspieler Leandro Barreiro zusammengespielt. In Berlin war er bislang in sechs von sieben Bundesligaspielen eingesetzt worden - jetzt muss er operiert werden. Der niederländische Mittelfeldspieler fällt damit „auf unbestimmte Zeit“ aus.

In den vergangenen Monaten war bereits bei Timo Baumgartl (Union Berlin), Marco Richter (ebenfalls Hertha) und Sebastien Haller (Dortmund) ein Hodentumor diagnostiziert worden. Richter war nach erfolgreicher Operation zuletzt wieder in der Liga aufgelaufen, auch Baumgartl hatte nach einer Chemotherapie am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert - doch nun der nächste Schock.

Erst Mitte Juli hatte Dortmunds Millionenstar Haller die Diagnose erhalten, ohne zuvor ein Pflichtspiel für den BVB zu absolvieren. Der 28-Jährige ist noch in Therapie, hatte sich zuletzt erstmals im Signal Iduna Park unter großem Jubel auf der Tribüne gezeigt und von Fortschritten bei der Behandlung berichtet.

Luxemburger Urologe: Fußball kein Auslöser

Dabei ist die momentane Häufung von Hodenkrebs-Tumoren in der Bundesliga auffällig. Eine Verbindung zwischen Sport und Hodenkrebs gibt es laut Dr. Patrick Krombach, Urologe am Site Kirchbierg der Hôpitaux Robert Schuman, aber nicht. „Fußballspielen ist kein Risikofaktor für Hodenkrebs“, beruhigte der Experte bereits im August nach Sebastien Hallers Diagnose im Interview mit dem „Luxemburger Wort“.

Der Zusammenhang sei tatsächlich Zufall, denn die Bundesliga zeigt nun einmal kein repräsentatives Bild der Gesamtbevölkerung: „20 bis 30 Jahre ist das Hauptalter, in dem der Tumor bei Männern auftritt. Echte Risikofaktoren gibt es eigentlich nicht.“ In den allermeisten Fällen sei Hodenkrebs gut heilbar, führt Krombach weiter aus, je früher er diagnostiziert wird, desto besser.

Boëtius soll nach Informationen des „Kicker“ bereits am Freitag operiert werden. „Familie ist immer bei Dir! Positiv denken, das Beste hoffen, kämpfen und schnell gesund werden!“ schrieb Bernstein, der seit Juni die Geschicke bei den Berlinern leitet.