(pg) - Elodie Tshilumba ist wieder in Rekordlaune. Bei ihrem zweiten Wettbewerb für diese Saison hat die Schifflinger Athletin am Freitagabend in Lyon beim "Meeting Pierre Bénite" 1,85 m übersprungen und damit ihren eigenen, vor drei Jahren in Mannheim aufgestellten Luxemburger Rekord um 3 cm verbessert.

Mit dieser Höhe gewann die 19-Jährige, die noch Juniorin ist, den Wettbewerb in Lyon. Aufgrund ihres Abschlussexamens am Sportlycée ist die jüngere der Geschwister Tshilumba erst am Montag in Rehlingen in die Saison eingestiegen. Hier übersprang sie 1,80 m bei ihrem Comeback.