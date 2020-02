Am Samstag kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen zwei Erzrivalen. Wenn Waldhof Mannheim auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, steht auch ein Luxemburger auf dem Platz.

Hochrisikospiel mit Luxemburger Beteiligung

(dpa) - Vor dem Hochrisikospiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern nimmt Lotta erst einmal ein Schlammbad. Von den Qualen des vergangenen Jahres ist dem Hausschwein auf dem Gnadenhof in Worms nichts mehr anzumerken.

Mit Schmähparolen beschmiert, war das Tier damals am Mannheimer Vereinsgelände entdeckt worden. FCK-Fans seien die Täter, hieß es in Mannheim. Der Zwischenfall, der für viel böses Blut sorgte, geschah vor dem Hinrundenspiel der Rivalen im September auf dem Betzenberg (1:1). Am Samstag steht nun die Partie in der 3. Liga in Mannheim (14 Uhr) an. Die Behörden sind in Bereitschaft.



Für Nationalspieler Maurice Deville wird es ein besonderes Spiel. Der 27-Jährige wechselte 2017 aus Kaiserslautern zum Rivalen. "Derbytime. Samstag kann kommen", schrieb Deville am Mittwoch auf Instagram. Zuletzt stand er beim 3:2-Auswärtssieg in Duisburg wieder in der Startelf der Mannheimer. Nun wartet allerdings ein deutlich brisanteres Spiel auf ihn und seine Teamkollegen.

Maurice Deville freut sich auf das Derby gegen Kaiserslautern. Foto: Yann Hellers

Allein für den SV Waldhof sind etwa 300 Ordner im Einsatz - ein Großaufgebot. Hinzu kommen zahlreiche Einsatzkräfte der Mannheimer Polizei sowie der Bundespolizei. FCK-Anhänger wollen von einem Treffpunkt im benachbarten Ludwigshafen aus zum Stadion marschieren.

Waldhof-Fans wiederum wollen sich am Mannheimer Schloss versammeln und haben martialisch zu einem „Schlachtfest“ geladen - der entsprechende Flyer ist mit einem Schweinekopf und zwei gekreuzten Fleischerbeilen versehen.



Beide Treffpunkte sind nur wenige hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt - das birgt erhebliches Konfliktpotenzial. Die Polizei äußert sich aus taktischen Gründen zunächst nicht dazu, wie sie die Lage unter Kontrolle halten will.

Doch trotz aller Gegnerschaft: Zu einer solchen Schande wie damals mit Lotta solle es diesmal nicht kommen, verlautet aus beiden Lagern. Auch FCK-Fans zeigten sich beschämt und sammelten Geld für das rund 250 Kilogramm schwere Tier, das zunächst in einem Frankenthaler Heim blieb. Von dort kam das Schwein dann zum Gnadenhof von Vanessa Faß. "Nachdem wir anfangs in großer Sorge waren, dass sie an dem Stress stirbt, geht es Lotta mittlerweile saugut", sagt die 29-Jährige.



Schwein Lotta hat sich wieder erholt. Foto: dpa

Ob es an Lotta liegt? Jedenfalls blieb es in den Wochen vor der Rückrundenpartie zwischen Mannheim und Kaiserslautern auffallend ruhig. Es gab keine gegenseitigen Provokationen, keine beschmierten Borstenviecher und auch keine geköpften Statuen wie im vergangenen Jahr. Damals beschädigten mutmaßlich Waldhof-Unterstützer zwei FCK-Fußballer-Figuren im Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern.



"Kein Platz für Anfeindungen"



In einem seltenen gemeinsamen Appell rufen diesmal gar die beiden Mannschaftskapitäne Kevin Conrad (Mannheim) und Carlo Sickinger (Kaiserslautern) die Fans zum fairen Umgang miteinander auf. "Wir wünschen uns, dass bei dieser Begegnung ausschließlich das sportliche Kräftemessen im Vordergrund steht", heißt es etwa.



"Wir sind - bei allen Emotionen - der festen Überzeugung: Am Wochenende ist kein Platz für Anfeindungen und Hasstiraden, für Gewalt und Pyrotechnik, nicht vor der Partie, nicht während und genauso wenig danach." Mit gut 23 000 Zuschauern ist das Carl-Benz-Stadion restlos ausverkauft.