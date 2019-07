Die Wasserballerinnen aus Ungarn und Südkorea sichern sich einen besonderen Platz in der Historie der Schwimm-WM: Das Spiel endet 64:0.

Historisches Wasserball-Debakel für Südkorea

(sid) - Nach zwei Minuten stand es schon 0:5, dann ließen es die Wasserballerinnen des zweimaligen Weltmeisters Ungarn etwas ruhiger angehen - sie trafen im Schnitt nur noch zwei Mal pro Minute. 64:0 hieß es am Ende gegen die WM-Neulinge aus Südkorea, die im Heimbecken von Gwangju ein historisches Debakel erlebten.

Bisher hatten die neuseeländischen Männer mit dem 1:38 gegen Kroatien 1994 in Rom den WM-Rekord für die höchste Niederlage gehalten."Wir haben uns nach dem Spiel gesagt, dass wir es beim nächsten Mal besser machen", sagte Südkorea-Spielerin Song Ye-Seo: "Wir sind ein Team, das noch erwachsen werden muss. Es war trotzdem eine Ehre, gegen eine Mannschaft zu spielen, die wir bisher nur auf YouTube gesehen haben."

Die WM-Gastgeber hatten erst vor einem Monat hastig ein Team zusammengestellt - aus früheren Schwimmern, die bis auf Kapitänin und Torhüterin Oh Hee-Ji (23 Jahre) alle 2000 oder später geboren wurden. Körperlich waren die Koreanerinnen so unterlegen, dass sie kaum den Ball zur Mitspielerin brachten. Die 18-jährige Song gab im ersten Viertel den einzigen Wurf aufs ungarische Tor ab. Oh und ihr Ersatz Kim Min-Ju wehrten auf der anderen Seite im gesamten Spiel nur drei Würfe ab.

Die jungen Südkoreanerinnen (am Ball) sind Ungarn vor allem körperlich hoffnungslos unterlegen. Foto: AFP