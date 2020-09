Bei der Flèche Wallonne hielten sich die Luxemburger Radsportler zurück. Am Ende gewann ein Schweizer Shootingstar.

Hirschi erobert die Mur de Huy

Daniel WAMPACH Bei der Flèche Wallonne hielten sich die Luxemburger Radsportler zurück. Am Ende gewann ein Schweizer Shootingstar.

Die Flèche Wallonne am Mittwoch bildete den Auftakt zu den Ardennenklassikern im Radsport. Die Entscheidung fiel wie in sämtlichen Jahren zuvor erst nach 202 km am steilen Schlussanstieg, der Mur de Huy. Und dort setzte sich der Schweizer Marc Hirschi (Sunweb) durch, eine der großen Entdeckungen der Tour de France 2020.

Der 22-Jährige hatte im Bergsprint die stärksten Beine. Auch Tour-Sieger Tadej Pogacar (SLO/Emirates) konnte am Ende nichts gegen ihn ausrichten. Hirschi behauptete sich vor dem Franzosen Benoît Cosnefroy (Ag2r) und dem Kanadier Michael Woods (Education First).

Ich hatte nicht meinen besten Tag erwischt. Michel Ries

Jungels kann nicht angreifen

Zu Beginn hatten sich Mauri Vansevenant (B/Deceuninck), Aaron van Poucke (B/Sport Vlaanderen), Mathijs Paasschens (NL/Bingoal) und Marlon Gaillard (D/Total) vom Peloton abgesetzt. Vansevenant war schließlich der letzte Ausreißer, der an der Spitze verblieb. Doch kurz vor Huy stürzte er in einer schnellen Abfahrt. Er wurde schließlich zunächst von Rigoberto Uran (COL/Education First) eingeholt, am Fuß der Mur de Huy war für das Duo definitiv Schluss.

Die Luxemburger hielten sich zurück. Bob Jungels (Deceuninck), der die Startnummer eins trug, konnte nicht angreifen, weil mit Vansevenant einer seiner Teamkollegen bis kurz vor Ende in Führung lag. Er kam als 70. mit 1'54'' Rückstand ins Ziel.

Michel Ries (Trek) arbeitete für seinen Kapitän Richie Porte (AUS), der am Ende Achter wurde. „Es war ein schweres Rennen. Ich hatte nicht meinen besten Tag erwischt. Richie hatte auch bereits während des Rennens gesagt, dass er nicht sehr gut drauf ist. Aber ich denke, es ist nicht schlecht gelaufen“, erklärte Ries. Er kam als 88. mit 4'14'' Rückstand an.

Amstel Gold Race abgesagt Die Corona-Pandemie hat in den Niederlanden zu strengeren Maßnahmen seitens der Regierung geführt. Sogar die zweite Etappe der BinckBank-Tour, die am Mittwoch in den Niederlanden stattfinden sollte, wurde deswegen kurzfristig nicht ausgetragen. Und auch die Organisatoren des Amstel Gold Race müssen einen Rückzieher machen. Der Ardennenklassiker, der am 10. Oktober hätte stattfinden sollen, wurde ebenfalls abgesagt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.