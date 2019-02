Marcel Hirscher aus Österreich wurde zum dritten Mal Weltmeister im Ski-Slalom.

Hirscher ist wieder Weltmeister

(AFP) - Felix Neureuther ist im WM-Slalom von Are ausgeschieden und hat eine Medaille in seinem womöglich letzten Rennen bei einem alpinen Großereignis verpasst. Der Skirennfahrer fädelte am Sonntag in Are im zweiten Lauf ein und wurde disqualifiziert. Weltmeister wurde Marcel Hirscher aus Österreich vor seinen beiden Teamkollegen Michael Matt (+0,65 Sekunden) und Marco Schwarz (+0,76).

Anders als Neureuther, der eine Fortsetzung seiner Karriere nach der Saison weiter offen lässt, beendete der junge Anton Tremmel bei dem WM-Debüt das Rennen und wurde 25., Linus Straßer kam auf den 28. Platz. Dominik Stehle schied wie Neureuther im zweiten Durchgang aus.

Der Luxemburger Matthieu Osch hat den ersten Durchgang nicht bestanden.