Hinter den Kulissen: FLF-Auswahl auf Reisen

Die Fußball-Nationalmannschaft ist in Baku angekommen. Doch die Reise war anstrengend und nach der Ankunft mussten sich die Fußballer gedulden.

Zwei Tage vor dem Duell mit Aserbaidschan landete die Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Baku. Dort liegt der Fokus jetzt auf der ersten Nations-League-Begegnung, die am Samstag um 18 Uhr (Luxemburger Zeit) angepfiffen wird. Ein Blick hinter die Kulissen der Auswärtsreise.

Christopher Martins ist an Bord

Bevor die Fußball-Nationalspieler am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ins Flugzeug gestiegen sind, konnten sie einen Mitspieler begrüßen ...