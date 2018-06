Es war ein erstes Highlight der WM, zumindest in Luxemburg: Tausende Fans beider Mannschaften fieberten am Freitagabend mit, als Portugal gegen Spanien spielte.

Sport 22

Heulen und Zähneknirschen in Rot, Gelb und Grün

Es war ein erstes Highlight der WM, zumindest in Luxemburg: Tausende Fans beider Mannschaften fieberten am Freitagabend mit, als Portugal gegen Spanien spielte.

(mth) - Es war ein erstes Highlight der WM, zumindest in Luxemburg: Tausende Fans beider Mannschaften fieberten am Freitagabend mit, als Portugal gegen Spanien spielte. Zum Glück spielte das Wetter mit und die Public-Viewing-Bereiche wie etwa auf dem Glacis-Feld in der Hauptstadt waren dank Sonnenschein und milder Temperaturen gut besucht.

22 Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba Public-Viewing Portugal - Spanien auf dem Glacis. Foto: Chris Karaba