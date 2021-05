Im Titelkampf der BGL Ligue gab es auch am Sonntag eine Überraschung. Hesperingen patzte in Mondorf.

Hesperinger Fußballer patzen

Der Titelkampf in der BGL Ligue bleibt verrückt. Nach der überraschenden 2:3-Niederlage von Fola bei Etzella am Samstag patzte am Sonntag auch Hesperingen. Die Mannschaft von Trainer Pascal Carzaniga kam in Mondorf nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Dabei gab es viele Diskussionen: Schnell hatte den FC Swift in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Die Mondorfer wollten ein klares Handspiel erkannt haben. Auch die Gelb-Rote Karte gegen Falade wegen einer vermeintlichen Schwalbe war umstritten. Doch auch in Unterzahl gab sich Mondorf nicht auf und kam durch Bartholomey zum Ausgleich.

Nach Fola (3:2-Sieg am vergangenen Sonntag) ärgert der Außenseiter nun also auch den FC Swift. Damit führt F91 die Tabelle nun mit zwei Punkten Vorsprung auf Fola und Hesperingen an. Die Escher haben allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Differdingen siegt gegen den neuen Trainer

Differdingen wahrt seine theoretischen Chancen auf den vierten Platz und dem Einzug in den Europapokal. Die Differdinger siegten mit 3:0 gegen RM Hamm Benfica und Pedro Resende, ihren Trainer in der neuen Saison.

In einer Begegnung, die nur noch statistischen Wert hatte, aber ein Derby war, setzte sich Rodange mit 1:0 bei Titus Petingen durch.





