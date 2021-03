Der FC Swift ist weiterhin nicht aufzuhalten. Gegen Racing feiern die Hesperinger den sechsten Sieg in Folge in der BGL Ligue.

Hesperingens Fußballer setzen Siegesserie fort

Bob HEMMEN Der FC Swift ist weiterhin nicht aufzuhalten. Gegen Racing feiern die Hesperinger den sechsten Sieg in Folge in der BGL Ligue.

Hesperingen ist in der BGL Ligue die Mannschaft der Stunde. Am 17. Spieltag bezwang der FC Swift den hauptstädtischen Racing auswärts mit 2:0. Schnell und Co. haben jetzt sechs Mal in Folge gewonnen. Abdallah (54.') und Stolz (72.') erzielten die Tore.

F91 ist auch definitiv zurück in der Erfolgsspur. Nach dem deutlichen 3:0-Sieg gegen Titus Petingen setzten sich die Düdelinger mit 1:0 gegen Niederkorn durch.

Am Samstag gewann das Team von Trainer Carlos Fangueiro dank eines Treffers von Bojic (50.'). Für den FC Progrès war es die erste Niederlage unter Coach Stéphane Léoni.

Düdelingens Filip Bojic (r.) erzielt gegen Niederkorn um Yannis Dublin und Ben Vogel (hinten) das einzige Tor der Partie. Foto: Vincent Lescaut

Jeunesse erobert zumindest vorübergehend Rang fünf. Die Escher siegten gegen Rosport mit 1:0.

Der FC Progrès und die finanziellen Grenzen Niederkorn will auch in Zukunft in der BGL Ligue oben mitspielen, doch ein finanzielles Harakiri wird es nicht geben.

Angreifer Maazou erzielte in der 73.' den einzigen Treffer der Begegnung. Für Rosport war es die bereits sechste Niederlage, seit dem Wiederbeginn der BGL Ligue vor einem Monat.

Rodange reichte ebenfalls ein Tor zum Sieg. Gegen Etzella traf Amehi nach 66 Minuten zum 1:0-Endstand.

Das Duell zwischen Wiltz und Hostert war coronabedingt abgesagt worden.





