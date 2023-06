Der luxemburgische Meister kennt seine potenziellen Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League.

Fußball

Hesperingen winken interessante Aufgaben

Im Falle eines Weiterkommens gegen SK Slovan Bratislava würde Hesperingen in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League auf den Gewinner des Duells zwischen FC Urartu (ARM) und HSK Zrinjski (BIH) treffen. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch im Haus des europäischen Fußballs in Nyon.

Die Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde werden am 25. und 26. Juli ausgetragen, die Rückspiele am 1. und 2. August. Sollte der luxemburgische Meister sein Erstrunden-Duell gegen Bratislava verlieren, würde die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro in die Conference-League-Qualifikation abrutschen. In diesem Wettbewerb wird die zweite Qualifikationsrunde in Kürze ausgelost.

