BGL Ligue

Hesperingen versucht es erneut mit Carzaniga

Jan MORAWSKI

Pascal Carzaniga wird erneut Trainer in Hesperingen. Das teilte der Vierte der vergangenen BGL-Ligue-Saison gestern mit. Damit beginnt der Franzose in diesem Sommer seine zweite Amtszeit beim FC Swift.

Bereits zwischen Oktober 2020 und Juni 2021 hatte der 51-Jährige im Stade Alphonse Theis an der Seitenlinie gestanden. Anschließend machte er eine Pause. Carzaniga ersetzt den Italiener Aniello Parisi, der nach einer enttäuschenden Saison nicht weitermachen darf.

Der neue alte Coach wird mit Hesperingen in der kommenden Saison erneut den Meistertitel angreifen. Im Europapokal wird das Team nur dann antreten, wenn F91 am Freitag das Pokalfinale gegen Racing gewinnt.

