BGL Ligue

Hesperingen und Petingen bieten Zuschauern ein Fußballfest

André KLEIN Der Swift geht zum ersten Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz und könnte die Tabellenführung am Sonntag an F91 verlieren.

Zum Auftakt des fünften Spieltags gab es auf dem Rasen im Stade Alphonse Theis in Hesperingen zwar keinen Sieger, dafür aber auf den Tribünen - nämlich die 580 zahlenden Zuschauer.

In einer hochklassigen Partie, die alles bot, trennten sich Swift Hesperingen und Titus Petingen nach 90 Minuten leistungsgerecht mit 3:3-Unentschieden.

Während der intensiven Anfangsphase suchten beide Mannschaften ihr Glück in der Offensive und bereits nach sieben Minuten schoss Kai Merk Titus mit 1:0 in Führung. Hesperingen zeigte sich allerdings keineswegs geschockt und egalisiert nur zwei Minuten später durch El Hadi Belameiri.

Petingens Artur Abreu versucht Hesperingens Négo Ekofo (v.) mit einer Grätsche vom Ball zu trennen. Foto: Stéphane Guillaume

Lediglich zehn Minuten später war es erneut Merk (19.'), der die Gäste abermals in Führung schoss. Eine Minute vor dem Pausenpfiff erhöhte Mike Schneider vom Punkt aus sogar noch auf 3:1.

Hohe Moral und Kampfgeist

Die zweite Hälfte begann für Hesperingen alles andere als gut. Torschütze Belameiri sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und in diesem Moment deutete vieles auf die erste Saisonniederlage des Swift hin.

Die Überzahl der Gäste sollte allerdings nur zwei Minuten dauern, weil Petingens Alexander Laukart nach der zweiten Gelben Karte vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.

In der Folgezeit zeigte die Mannschaft von Trainer Pascal Carzaniga große Moral und Kampfgeist, was durch den Anschlusstreffer von Rayan Philippe in der 72.' belohnt wurde. Das Tor hinterließ bei Petingen offenbar Spuren und die Mannschaft agierte fortan verunsichert. Als Konsequenz daraus gelang Mehdi Terki zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit das finale Tor zum 3:3-Ausgleich und Endstand.

Mehdi Terki (6) und Jerry Prempeh feiern den späten Treffer zum 3:3-Ausgleich. Foto. Stéphane Guillaume

Hesperingen ging zum ersten Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz und kann am Sonntag durch einen Heimsieg von F91 gegen Strassen von der Tabellenspitze verdrängt werden.













