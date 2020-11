Das Chaos in Hesperingen geht weiter. Nachdem Trainer Pascal Carzaniga am Donnerstag zurückgetreten war, kehrte er am Samstag zurück.

Hesperingen überweist Gehälter, Carzaniga macht Rückzieher

Bob HEMMEN Das Chaos in Hesperingen geht weiter. Nachdem Trainer Pascal Carzaniga am Donnerstag zurückgetreten war, kehrte er am Samstag zurück.

Pascal Carzaniga bleibt nun doch Trainer in Hesperingen. Nachdem der Franzose am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt hatte, trat er am Samstag wieder vor die Mannschaft, um die Partie gegen Fola vorzubereiten.

Vor dem Wochenende war noch unklar, ob die Hesperinger Spieler am Sonntag (16 Uhr) überhaupt auflaufen würden. Die Fußballer warteten seit Monaten auf ihre Gehälter und drohten mit Boykott. Da die ersten Spieler nun das September-Gehalt überwiesen bekommen haben, wird die Partie stattfinden.

Dass Carzaniga beim Heimspiel an der Seitenlinie stehen wird, überrascht allerdings selbst die Spieler.

Kein Gehalt, kein Trainer: Hesperingens Krise Vor dem neunten Spieltag der BGL Ligue hat Hesperingen große Probleme. Wegen ausstehender Gehaltszahlungen drohen die Spieler mit Boykott.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.