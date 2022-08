Den Fußballfans wurde am Sonntag in Hesperingen ein spektakuläres Spiel geboten. Am Ende jubelt die Heimmannschaft.

BGL Ligue

Hesperingen überrollt Niederkorn im Endspurt

Jan MORAWSKI

850 Zuschauer haben am Sonntagabend im Stade Alphonse Theis ein unterhaltsames Spitzenspiel gesehen. Am ersten Spieltag der BGL Ligue setzte sich Titelanwärter Hesperingen mit 4:2 gegen Konkurrent Niederkorn durch - und überzeugte vor allem in der Schlussphase.

Denn die Gäste von Neu-Trainer Jeff Strasser hatten bis zur 75.' mit 2:1 geführt. Auf das frühe Hesperinger 1:0 durch Clément Couturier (6.') antwortete der FC Progrès in Person von Bilal Hend (21.') und Mayron de Almeida (50.'). Doch das Heimteam von Coach Pascal Carzaniga drehte am Ende richtig auf.

Ein schneller Doppelpack von Rayan Philippe (75.', 78.') und Ken Corral (82.') brachen dem FC Progrès das Genick. Ebenfalls ein wichtiger Faktor war Hesperingens Leistungsträger Dominik Stolz, der die beiden Philippe-Treffer vorbereitete.

Der erste Spieltag der neuen Saison endet am Montag mit dem Auftritt von Meister F91 gegen Jeunesse (19.30 Uhr).

