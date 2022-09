Hesperingen schlägt Ettelbrück, Rosport schockt Racing

Der Swift gewinnt in Ettelbrück und bleibt zumindest bis Sonntag Tabellenführer, während Kellerkind Rosport sich einen Punkt bei Racing erkämpft.

Der Swift gewinnt in Ettelbrück und bleibt zumindest bis Sonntag Tabellenführer, während Kellerkind Rosport sich einen Punkt bei Racing erkämpft.

Zum Auftakt des sechsten Spieltags der BGL Ligue trafen Racing und Rosport sowie Ettelbrück und Hesperingen aufeinander.

Der Hauptstadt-Club und die Victoria stiegen dabei langsam in die Partie ein und nutzen die ersten 20 Minuten zu einem vorsichtigen gegenseitigen Abtasten. So fiel der Führungstreffer für die Gastgeber in der 25.' durch Emmanuel Françoise etwas überraschend, da Rosport zu diesem Zeitpunkt geringfügig mehr Spielanteile hatte.

Die Gäste zeigten sich nach dem Rückstand jedoch keineswegs geschockt, wie vielleicht zu erwarten wäre und kamen durch Yan Bouché in der 36.' zum verdienten Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel war es dann Gabriel Gaspar, der nach einer Flanke den Ball unhaltbar für Racings Torwart Romain Ruffier einköpfte. Die Freude auf Seiten der Rosporter währte allerdings nur zwei Minuten, als Eric Brandenburger nach einer Ecke für Racing das Leder unglücklich ins eigene Tor abfälscht. In der Folgezeit sollten keine weiteren Treffer mehr fallen und beide Mannschaften trennten sich leistungsgerecht mit einem 2:2-Unentschieden.

Clément Couturier gelang in der zweiten Hälfte ebenfalls ein doppelter Torerfolg für den Swift. Foto: Stéphane Guillaume

Hesperingen meldet sich zurück

Hesperingen, das am vergangenen Samstag nicht über ein 3:3-Remis zu Hause gegen Petingen hinauskam, gab sich gegen Ettelbrück keine Blöße und siegte auswärts ohne Probleme mit 4:0.

Mit Rayan Philippe (27.' und 40.') in der ersten Halbzeit sowie Clément Couturier (64. und 73.') im zweiten Durchgang konnten sich zwei Spieler des Swift jeweils doppelt in die Torschützenliste eintragen.

Durch den Sieg hat Hesperingen einen Punkt Vorsprung auf F91 und kann zumindest über Nacht die Tabellenführung zurückerobern.





