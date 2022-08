Der FC Swift ist derzeit nicht zu stoppen. In den beiden anderen Samstagspartien werden die Punkte gereicht geteilt.

BGL Ligue

Hesperingen schlägt auch Racing

Drittes Spiel, dritter Sieg: Hesperingen ist perfekt in die neue Saison gestartet. Am Samstag siegte das Team um Ricardo Delgado vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen Racing. Ryad Habbas hatte den FC Swift bereits nach drei Minuten in Führung gebracht, Rayan Philippe traf in der 68.' zum 2:0-Endstand.

Racing war wie der FC Swift mit zwei Siegen in die Spielzeit gestartet und musste sich nun zum ersten Mal geschlagen geben.

Rosport hat zu Hause gegen Jeunesse den ersten Punkt der noch jungen Saison geholt. Beim 1:1 waren die Gäste schon nach sieben Minuten durch Irvin Latic in Führung gegangen, Davis Spruds sorgte erst in der 88.' für den Ausgleich.

Während sich die Mannschaft von Trainer Martin Forkel zumindest über den ersten Zähler freuen kann, ist es für die Escher das zweite Unentschieden in Folge.

Davis Spruds beschert Rosport im Duell mit Jeunesse um Maxime Deruffe (r.) den ersten Punkt. Foto: Stéphane Guillaume

Fola ist gegen Etzella nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die restlichen Begegnungen des dritten Spieltags werden am Sonntag ausgetragen.

