Eine Woche vor dem Start der Total League ist Hesperingens Kaderplanung abgeschlossen. Der Aufsteiger hat zwei Profis verpflichtet.

Hesperingen nimmt zwei Profis unter Vertrag

Bob HEMMEN Eine Woche vor dem Start der Total League ist Hesperingens Kaderplanung abgeschlossen. Der Aufsteiger hat zwei Profis verpflichtet.

Hesperingens Aufgebot für die kommende Saison ist komplett. Telstar hat den Neuseeländer Tom Vodanovich und den US-Amerikaner Christian Williams unter Vertrag genommen.

Vodanovich ist 2,01 m groß und kam am Donnerstag beim Testspiel gegen T71 (61:89) zum Einsatz. Der 26-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat für die Manawatu Jets. In der vergangenen Saison wurde er mit durchschnittlich 22,4 Punkten und 10,2 Rebounds pro Partie zum besten Spieler der Liga gewählt.

Diekircher Basketball: Behutsamer Aufbau Das neugegründete Diekircher Männerteam geht einen ungewöhnlichen Weg. Normalerweise fangen neue Teams in der dritten Liga an, doch Diekirch startet noch vier Etagen tiefer.

Williams ist zwar noch nicht in Luxemburg, doch auch der 1,96 m große Guard soll dem Aufsteiger dabei helfen, den Klassenerhalt in der Total League zu schaffen. Der 24-Jährige lief in den vergangenen beiden Jahren für die Indiana State University auf.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.