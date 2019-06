Der FC Swift Hesperingen hat sich im Hinblick auf die neue Saison mit Joël Pedro verstärkt. Der 27-Jährige soll im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen.

Hesperingen nimmt Pedro unter Vertrag

(jot/kev) - Hesperingen will so schnell wie möglich den Aufstieg in die BGL Ligue schaffen. Dabei helfen soll der ehemalige Nationalspieler Joël Pedro.

Der 27-Jährige, der in der vergangenen Saison von F91 an Jeunesse ausgeliehen war, wird das zentrale Mittelfeld verstärken.