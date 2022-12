Am 15. Spieltag der BGL Ligue gibt es einen neuen Tabellenführer. Doch der Titelverteidiger kann am Sonntag nachziehen.

BGL Ligue

Hesperingen legt im Fernduell mit F91 vor

Jan MORAWSKI Am 15. Spieltag der BGL Ligue gibt es einen neuen Tabellenführer. Doch der Titelverteidiger kann am Sonntag nachziehen.

Hesperingen hat F91 durch einen souveränen Sieg unter Druck gesetzt. Nach dem 2:0 gegen Jeunesse zogt der FC Swift in der Tabelle der BGL Ligue vorerst an den Düdelingern vorbei. Dominik Stolz besiegte den Rekordmeister am Samstag quasi im Alleingang (11.', 60.').

Dahinter sicherte sich Titus Petingen durch einen fulminanten 5:2-Sieg gegen Aufsteiger Monnerich Platz drei. Auch Differdingen, Petingens Konkurrent um die internationalen Plätze, ließ beim 5:0 in Hostert nichts anbrennen.

Warum Monnerich die Winterpause sehnlichst erwartet Nach einem fulminanten Start in die BGL Ligue hat Aufsteiger Monnerich nun seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen.

Im Kellerduell setzte sich Rosport derweil überraschend deutlich gegen Käerjeng durch. Nach dem 3:0 und Toren von Yan Bouché (28.'), Ernesto Jimenez (58.') und Sam Crowther (71.') hat der FC Victoria nun 14 Punkte auf dem Konto.

Am Sonntag spielen Strassen gegen Etzella, Racing gegen Fola, Wiltz gegen F91 und Niederkorn gegen Mondorf.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.