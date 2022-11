An der Tabellenspitze der BGL Ligue gibt es erneut einen Wechsel. Beim Sieg von F91 überragt ein frisch gebackener Nationalspieler.

Fußball

Hesperingen lässt Düdelingen wieder vorbeiziehen

Jan MORAWSKI An der Tabellenspitze der BGL Ligue gibt es erneut einen Wechsel. Beim Sieg von F91 überragt ein frisch gebackener Nationalspieler.

Am 13. Spieltag der BGL Ligue hat sich F91 die Tabellenspitze zurückgeholt. Die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro gewann am Sonntag mit 4:2 bei Käerjeng und profitierte davon, dass Konkurrent Hesperingen in Rosport nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam.

Düdelingens Neu-Nationalspieler Dejvid Sinani überragte bei der Partie mit drei Toren (17.', 32.', 73.', Foulelfmeter). Bei den Gastgebern flogen in der 69.' sowohl Trainer Marc Thomé als auch Yannick Biagui vom Platz. Kurz zuvor hatte der Abwehrspieler den 2:3-Anschluss erzielt.

Hinter dem Spitzenduo setzte vor allem Titus Petingen ein Zeichen. Durch Tore von Artur Abreu (11.') und Kempes Tekiela (88.', Foulelfmeter) gewann die Mannschaft von Trainer Yannick Kakoko mit 2:0 gegen Racing und zog vorbei an den Hauptstädtern auf Rang zwei.

Ebenfalls drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten holte Jeunesse. Bereits am Samstag rang das Team von Neu-Trainer Pedro Resende Differdingen mit 1:0 nieder. Das Tor des Tages erzielte Alexis Larrière in der 70.'.

Auch Niederkorn (3:2 gegen Fola), Strassen mit dem neuen Coach Arno Bonvini (2:0 gegen Monnerich) und Ettelbrück (3:0 in Hostert) durften am Sonntag jubeln. Keinen Sieger gab es hingegen beim 4:4-Schützenfest zwischen Wiltz und Mondorf.

