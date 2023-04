Fußball, Basketball, Handball und Volleyball: Auch an diesem Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Tipps der Redaktion fürs Wochenende

Hesperingens Fußballer können für eine Vorentscheidung sorgen

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Neben dem 25. Spieltag in der BGL Ligue finden am Samstagabend in der Basketball-Meisterschaft die ersten Endspiele statt.



25. Spieltag in der BGL Ligue

Am Sonntag kommt es im Stade Alphonse Theis in Hesperingen zum Showdown im Titelkampf zwischen dem FC Swift und F91 Düdelingen. Die Gastgeber gehen mit der besseren Ausgangsposition und drei Punkten Vorsprung in dieses Duell. Das Team von Trainer Pascal Carzaniga wird zudem auf Wiedergutmachung aus sein für die Pokalniederlage unter der Woche in Differdingen. Eine entscheidende Partie um den dritten Platz steht zwischen Titus Petingen und Niederkorn an.

Start der Finalserien in der LBBL

Scott Morton, hier gegen Arantias Jo Freimman (rechts), trifft mit Amciale im Endspiel auf Basket Esch. Foto: Yann Hellers

Am Samstag starten die beiden Finalserien der Basketballmeisterschaft, die nach dem Best-of-Five-Modus ausgetragen werden. Bei den Männern stehen sich um 20.15 Uhr Amicale und Basket Esch gegenüber. Eine ebenfalls spannende Finalserie wird bei den Frauen zwischen T71 und Gréngewald erwartet. Die erste Partie findet am Samstag um 17.30 Uhr in Düdelingen statt.

Die Red Boys fordern Esch

Nachdem man das Hinspiel in der Titelgruppe sowie das Pokalfinale zu seinen Gunsten entscheiden konnte, wollen die Red Boys für Leader Esch erneut zum Stolperstein werden. Käerjeng steht vor einer Pflichtaufgabe in Diekirch.

Auftakt der Finalserien im Volleyball

Bei den Männern startet Strassen als klarer Favorit ins Finale gegen Nachbar Bartringen und genießt beim ersten Aufeinandertreffen dieser Best-of-three-Serie am Samstag um 20.30 Uhr Heimrecht. Walferdingen gegen Gym lautet die Paarung bei den Frauen. Die erste Partie wird am Samstag um 18 Uhr in der Walferdinger Sporthalle ausgetragen.

