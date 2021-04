Lange durfte Rosport in der BGL Ligue gegen Düdelingen auf Punkte hoffen. Doch dann schlug F91 eiskalt zu.

Hesperingen gibt Punkte ab, Siege für F91 und Fola

Daniel WAMPACH

F91 und Rosport haben den 20. Spieltag in der BGL Ligue der Fußballer eingeläutet. Die Gäste aus Düdelingen gingen bereits nach wenigen Minuten durch Kirch (6.') in Führung, dann sollte aber lange nichts mehr passieren.

Die Rosporter hofften bis zur 69.', zumindest noch einen Punkt sichern zu können. Doch dann drehten die Gäste auf und erzielten in der Schlussphase noch drei Treffer, so dass sich Düdelingen am Ende mit 4:0 durchsetzt. Nader (69.', 90.') und Bettaieb (82.') waren vor dem Tor erfolgreich.

Hesperingen verspielt Führung

Fola wurde seiner Favoritenrolle gegen Titus Petingen ebenso gerecht - dank zweier Doppeltorschützen. Nach einer 1:0-Halbzeitführung durch Hadji (15.') erzielte Sinani in der 62.' das 2:0. Erneut Hadji (69.') und Sinani (89.') sorgten für den 4:0-Endstand.

Hesperingen verliert in der Tabelle allerdings an Boden, nachdem es sich mit 1:1 von RM Hamm Benfica getrennt hat. Der FC Swift ging zwar bereits nach vier Minuten durch Abdallah in Führung, musste aber in der 40.' den Ausgleich durch Correia hinnehmen.

Zwischen Etzella und Racing sah es fast schon nach einem Unentschieden aus. Doch Bouché brachte die Gäste in der 89.' in Führung, während Dembélé nur drei Minuten später den Decken zum 2:0 draufmachte.





