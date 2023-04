F91 verspielt gegen den Swift nicht nur eine Zwei-Tore-Führung, sondern vielleicht auch die Meisterschaft. Niederkorn ist weiterhin souverän.

BGL Ligue

Hesperingen gewinnt packendes Spitzenspiel gegen Düdelingen

Am 25. Spieltag der BGL Ligue ist womöglich schon die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gefallen. In einem mitreißenden Spiel musste sich Titelverteidiger F91 in Hesperingen mit 3:4 geschlagen geben.

Dabei drehten die Gäste den frühen Rückstand (12.') durch Abdoul Danté bis zur 60.' in eine 3:1-Führung (43.', 53.' und 60.'). Binnen sechs Minuten waren es aber die Hausherren, die das Spiel abermals kippen ließen. Rayan Philippe (73.'), El Hedi Belameiri (76.') und schließlich Dominik Stolz (79.') sorgten für Jubel im Hesperinger Lager und beste Voraussetzungen zum Titelgewinn.

Abdoul Danté (l.) feiert mit Clément Couturier seinen Treffer zur 1:0-Führung. Foto: Christian Kemp

Weiterhin auf der Erfolgswelle reitet auch das Team von Trainer Jeff Strasser. Niederkorn gewann in Petingen mit 2:0 und feierte den vierten Ligasieg in Folge.

Einen Rückschlag gab es derweil für die Victoria aus Rosport, die nach zwei Siegen in Folge in Differdingen mit 0:4 unter die Räder kam.

Im Abstiegskampf setzte Ettelbrück ein Zeichen, gewann zu Hause mit 3:0 gegen Jeunesse und reichte dank der 0:2-Niederlage von Hostert in Strassen die Rote Laterne an den direkten Konkurrenten weiter.

Valentin Steinmetz (r.) kann Niederkorns Mayron de Almeida hier nur hinterherlaufen. Foto: Stéphane Guillaume

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge gelang dem Racing in Monnerich wieder ein Sieg (1:0), während Wiltz ebenfalls auswärts bei der Fola siegte (2:1).

Das einzige Unentschieden des Tages gab es in der Begegnung zwischen Mondorf und Käerjeng (1:1).

