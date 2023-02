Im nationalen Fußball-Oberhaus lassen die Spitzenteams nichts anbrennen. Auch Fola feiert einen wichtigen Sieg.

BGL Ligue

Hesperingen bezwingt Racing und verteidigt die Tabellenführung

Bob HEMMEN Im nationalen Fußball-Oberhaus lassen die Spitzenteams nichts anbrennen. Auch Fola feiert einen wichtigen Sieg.

Hesperingen hat die Spitzenpartie des 17. Spieltags der BGL Ligue gewonnen. Der Tabellenführer behauptete sich beim hauptstädtischen Racing mit 3:1. Dominik Stolz hatte den Führungstreffer für die Gäste in der 41.' per Foulelfmeter erzielt. Racings Davy Ngoma traf nach 65 Minuten zum 1:1. Rayan Philippe brachte den FC Swift nur drei Minuten später wieder zurück in die Erfolgsspur, bevor Stolz in der 88.' für die Entscheidung sorgte.

F91 hat sich nach der überraschenden Niederlage gegen den FC Progrès mit einem deutlichen 4:0-Sieg in Hostert zurückgemeldet. Niederkorn setzte sich vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen Käerjeng durch.

Union Titus Petingen behauptete sich mit 4:2 gegen Differdingen. Dabei lagen die Gäste nach 21 Minuten mit 2:0 in Führung. Kai Merk und Co. drehten die Partie im zweiten Durchgang.

Jeunesse behauptete sich souverän mit 2:0 gegen Rosport. Strassen verlor durch ein spätes Tor von Sofiane Bekkouche zu Hause mit 0:1 gegen Mondorf. Fola setzte im Abstiegskampf ein Zeichen und schlug Etzella auswärts mit 4:0. Die Ettelbrücker sind nun Tabellenletzter. Bei den Gästen trafen Kevin Quinol (17.', 27.') und Jules Diallo (61.', 78.') jeweils doppelt.

Am Samstag hatte Wiltz mit 3:0 in Monnerich gewonnen.

