BGL Ligue

Hesperingen und F91 bleiben ohne Punktverlust

André KLEIN Niederkorn, Jeunesse, Differdingen und Petingen feiern ihre ersten Saisonsiege, während Hesperingen und F91 weiter ohne Punktverlust bleibt.

Am vierten Spieltag der BGL Ligue konnten gleich mehrere Mannschaften sich über ihren ersten Saisonsieg freuen.

Eine davon ist Progrès Niederkorn, die sich in Unterzahl mit 1:0 gegen die noch sieglose Victoria aus Rosport durchsetzen konnte. Mayron de Almeida brachte die Gastgeber schon nach zwei Minuten in Führung, Ben Vogel sah in der 50.' die Rote Karte, trotzdem reichte es nach 90 Minuten für den ersten Dreier der laufenden Runde.

Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern beim Heimspiel der Jeunesse gegen Wiltz. Ebenfalls ein früher Führungstreffer durch Demba Seck (12.') für die Heimmannschaft, ebenso eine Rote Karte in der zweiten Hälfte und das gleiche Ergebnis am Ende.

Die Spieler von Jeunesse Esch freuen sich über den ersten Saisonsieg. Foto: Stéphane Guillaume

Auch den Differdingern gelang der erste Sieg nach vier Spieltagen. Auswärts konnte sich die Mannschaft von Trainer Pedro Resende mit 2:0 gegen Ettelbrück durchsetzen, das ab der 76.' nach einem Platzverweis von Daniel da Mota mit einem Mann weniger agieren musste.

Souveräne Auftritte

Den vierten ersten Saisonsieg des Spieltages gelang Petingen, das vor heimischen Publikum nichts anbrennen ließen und Mondorf mit 4:1 nach Hause schickte. Mit einem Doppelpack vor der Pause sorgte Artur Abreu (15.' und 27.) für die Vorentscheidung, ehe Kai Merk (48.') und Kempes Tekiela (76.') die Führung ausbauten. Der Anschlusstreffer von Marwane Benamra per Elfmeter in der 85.' war nurmehr Ergebniskosmetik.

Monteiro Gianni (r.) feiert mit Differdingen in Ettelbrück den ersten Saisonsieg. Foto: Yann Hellers





Ohne Punktverlust bleibt Hesperingen, das im Stile einer Spitzenmannschaft auswärts mit 4:0 in Strassen siegte und übernimmt die Tabellenführung von F91 übernimmt.

Die Düdelinger bleiben ebenfalls ohne Punktverlust, gewinnen im Spitzenspiel bei Racing mit 4:2 und belegen nur wegen des schlechteren Torverhältnisses den zweiten Platz.

Eine beeindruckende Leistung zeigte Aufsteiger Monnerich, die zu Hause Fola mit 3:0 besiegten und sich als Tabellendritter klassieren.





