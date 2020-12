In der Bundesliga hat Hertha BSC im Berliner Derby mit 3:1 gegen Union gewonnen. Die Gäste mussten lange Zeit in Unterzahl spielen.

Hertha BSC in Überzahl zum Derbysieg

In der Bundesliga hat Hertha BSC im Berliner Derby mit 3:1 gegen Union gewonnen. Die Gäste mussten lange Zeit in Unterzahl spielen.

(sid) - Blau-Weiß regiert Berlin für eine Nacht: Hertha BSC hat dank Joker Piatek das „Geisterderby“ gegen Union Berlin gewonnen und die Vormachtstellung des Rivalen in der Hauptstadt ins Wanken gebracht. Der eingewechselte polnische Nationalstürmer sorgte mit seinem Doppelpack (74.' und 77.') fast im Alleingang für Herthas 3:1-Prestigesieg am Freitagabend gegen die Eisernen, die knapp 70 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Hertha verkürzte den Rückstand in der Tabelle auf Union auf fünf Punkte.

Die 1:0-Führung für Union erzielte im zuschauerfreien Olympiastadion Stürmer Awoniyi (20.'). Nur drei Minuten später sah Andrich, der bei einem Zweikampf mit Tousart das Bein zu hoch gestreckt und seinen Gegenspieler an der Schulter getroffen hatte, wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Hertha tat sich trotz mehr Ballbesitz und der numerischen Überlegenheit lange schwer, doch dann traf Rechtsverteidiger Pekarik zum 1:1 (51.'). Danach schlug Piatek gleich doppelt zu.





