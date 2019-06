Jesus Herrada hat die Königsetappe der SkodaTour de Luxembourg gewonnen. Der Spanier lancierte die entscheidende Attacke früh an der Schlusssteigung.

Sport 23 1

Herrada gewinnt die Königsetappe

Daniel WAMPACH Jesus Herrada hat die Königsetappe der SkodaTour de Luxembourg gewonnen. Der Spanier lancierte die entscheidende Attacke früh an der Schlusssteigung.

Der Spanier Jesus Herrada (Cofidis) hat die dritte Etappe der SkodaTour de Luxembourg gewonnen. Er hatte nach 178,7 km zwischen Mondorf und Diekirch 3'' Vorsprung auf Maurits Lammertink (NL/Roompot), der Gesamtsieger von 2016. Dritter wurde Anthony Turgis (F/Direct Energie) mit 7'' Rückstand.

Herrada hat damit auch die Gesamtwertung übernommen - der Träger des Gelben Trikots, Herradas Teamkollege Christophe Laporte (F), hatte frühzeitig aufgegeben. "Ich will die SkodaTour nun natürlich gewinnen, aber es wird ein sehr harter Kampf am Pabeierbierg", so Herrada. In der Gesamtwertung hat er nun 9" Vorsprung auf Lammertink und 18" auf Turgis.

Der beste Luxemburger Pit Leyder (Leopard) hatte als 13. fast eine Minute Rückstand, Kevin Geniets (Team Lëtzebuerg) wurde 17. mit 1'02'' Rückstand. Tom Wirtgen (Wallonie) lag 1'16'' zurück.

Es ging sehr schnell los: Kurz nach dem Start hatten sich 34 Fahrer abgesetzt, die fast schon eine Minute Vorsprung hatten. Von den Favoriten auf den Schlusssieg war außer Jesus Herrada (E/Cofidis) allerdings keiner dabei. Die Gruppe hatte fast eine Minute Vorsprung, doch es war klar, dass die Konstellation nicht so bleiben würde.

23 Die Leader der verschiedenen Wertungen vor dem Start. Foto: Serge Waldbillig

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Leader der verschiedenen Wertungen vor dem Start. Foto: Serge Waldbillig Die Fahrer zwischen Ellingen und Filsdorf. Foto: Serge Waldbillig Raphael Kockelmann (L/Differdingen) und Filip Maciejuk (PL/Leopard). Foto: Serge Waldbillig Das Peloton zwischen Ellingen und Filsdorf. Foto: Serge Waldbillig Das Peloton mit Tom Wirtgen (L/Wallonie). Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld mit Pit Leyder (L/Leopard) zwischen Bous und Oetringen. Foto: Serge Waldbillig Ken Conter (Team Lëtzebuerg) in einer schnellen Abfahrt. Foto: Serge Waldbillig Das Spitzentrio zwischen Altlinster und Koedingen. Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld zwischen Altlinster und Koedingen. Foto: Serge Waldbillig Kevin Geniets (Team Lëtzebuerg) auf der dritten Etappe. Foto: Serge Waldbillig Christophe Laporte (F/Cofidis) kurz bevor er vom Rad stieg. Foto: Serge Waldbillig Die Fahrer in Vianden. Foto: Serge Waldbillig Andrea Pasqualon (I/Wanty) und Pit Leyder (L/Leopard). Foto: Serge Waldbillig Pit Leyder (L/Leopard) bei der ersten Durchfahrt auf dem Herrenberg. Foto: Serge Waldbillig Jesus Herrada (E/Cofidis) gewinnt die dritte Etappe. Foto: Serge Waldbillig Maurits Lammertink (NL/Roompot) wird Zweiter. Foto: Serge Waldbillig Etappensieger Jesus Herrada (E/Cofidis). Foto: Serge Waldbillig Jesus Herrada (E/Cofidis) übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Foto: Serge Waldbillig Jesus Herrada (E/Cofidis) übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Foto: Serge Waldbillig Jesus Herrada (E/Cofidis) ließt den Korken knallen. Foto: Serge Waldbillig Eduard Michael Grosu (ROM/Delko) übernimmt die Führung in der Punktewertung. Foto: Serge Waldbillig Robin Carpenter (USA/Rally) führt weiter die Bergwertung an. Foto: Serge Waldbillig Anthony Turgis (F/Total-Direct Energie) übernimmt die Führung in der Nachwuchswertung. Foto: Serge Waldbillig

Carpenter mit großem Vorsprung

Robin Carpenter (USA/Rally), Mauro Finetto (I/Delko), Alessandro Tonelli (I/Bardiani) und Dries de Bondt (B/Corendon) hatten sich schließlich abgesetzt und vier Minuten Vorsprung herausgefahren. Carpenter sicherte sich alle Bergpreise bis auf den Härebierg, so dass er die Bergwertung schon gewonnen hat - er muss am Sonntag nur noch das Ziel erreichen.



Bei der ersten Passage des Härebierg fiel die Spitzengruppe auseinander - Carpenter und Finetto konnten dem Tempo nicht mehr folgen. Und auch das Peloton, das nur noch knapp 20'' Rückstand hatte, fiel auseinander.

Auf den letzten 20 km setzten sich Anthony Turgis (F/Direct Energie) und Herrada ab. Sie schlossen zu de Bondt auf und fuhren sich rund 20'' Vorsprung auf die erste Verfolgergruppe heraus. Doch 5 km vor dem Ziel war es auch um dieses Trio geschehen. Als es zum letzten Mal den Härebierg hinaufging, setzte Herrada schlussendlich die entscheidende Attacke.

Turgis ist nun bester Jungprofi, Eduard-Michael Grosu (ROM/Delko) hat die Punktewertung übernommen.