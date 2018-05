Henx zum ersten Mal unter 24 Sekunden

Schwimmer Julien Henx hat bei den französischen Meisterschaften eine Schallmauer durchbrochen und einen neuen Landesrekord aufgestellt.

(LC) - Julien Henx hat bei den französischen Meisterschaften in Saint-Raphaël seinen eigenen Landesrekord über 50 m Schmetterling um fast eineinhalb Zehntel verbessert. In 23''96 schlug der Schwimmer aus Dudelange am Freitag als Dritter im Finale an und sicherte sich damit die Bronzemedaille.

Die französischen Meisterschaften dienen als einziger Qualifikationswettkampf für die französischen Schwimmer für die Europameisterschaften in Glasgow im August ...