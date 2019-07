Luxemburgs Schwimmer präsentieren sich bei der WM in Gwangju in Bestform: Julien Henx hat den nächsten Landesrekord aufgestellt.

Henx mit nächstem Landesrekord

Joe GEIMER Luxemburgs Schwimmer präsentieren sich bei der WM in Gwangju in Bestform: Julien Henx hat den nächsten Landesrekord aufgestellt.

Bei den Weltmeisterschaften sorgen Luxemburgs Schwimmer weiterhin für gute Resultate. Am frühen Freitagmorgen Luxemburger Zeit ist der nächste Landesrekord gefallen. Julien Henx war über 50 m Freistil so schnell wie noch nie ein Luxemburger zuvor. Für Henx war es der zweite Rekord in Gwangju. Bereits zum Auftakt hatte er über 50 m Schmetterling eine neue Bestmarke aufgestellt.



Am Freitag schlug er im 50 m Becken von Gwangju nach 22''71 an und war somit 10 Hunderstelsekunden schneller als bei seinem alten Rekord, den er 2017 in San Marino bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten aufgestellt hatte.



Henx startete im neunten von 14 Vorläufen. Der Düdelinger dominierte das Rennen und durfte sich dank eines starken Schlussspurts gar über Platz eins freuen. Insgesamt reichte es für das Mitglied des COSL-Elitekaders zu Rang 42 unter 130 Konkurrenten.



Julien Henx gewann seinen Vorlauf. Foto: FLNS